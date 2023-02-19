رسالة سوريا الی الأمم المتحدة إثر العدوان الاسرائيلي علی دمشق

العالم - سوريا

سجلت کاميرات وسائل الاعلام مشاهداً في دمشق تشبه ما خلفها الزلزال لکنها لم تکن جراء الزلزال بل بسبب الاعتداء الاسرائيلي الاخير الذي لاقى ردود فعل شديدة اللهجة من سورية ومن خارجها. واكدت وزارة الخارجية السورية ان الكيان الاسرائيلي يشكّل تهديداً صريحاً للسلم والأمن في المنطقة ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف اعتداءاته. واضافت في في رسالة إلى الامم المتحدة ومجلس الامن انّ العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية، بينما لا يزال السوريون يعانون من الآثار الكارثية التي خلّفها الزلزال. ودعتْ الخارجية السورية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها.

اما وزارة الخارجية اللبنانية فقد ادانت العدوان الصهيوني على سورية، واكدت ان تل ابيب لا تكترث بالمعاناة الانسانية المترتبة على اعتداءاتها على شعوب المنطقة.

طهران من جانبها ادانت العدوان على دمشق ومحيطها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إنّ الهجمات المتتالية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم داعش الإرهابي ضد السوريين دليل على ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين. وأضاف كنعاني أنّ العدوان الجوي على سورية في وقت تواجه فيه أزمةً إنسانية منذ أسبوعين جراء الزلزال ترمي الى مفاقمة معاناة الشعب السوري، واصفاً صمت الدول الغربية على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بالأمر المخْزي.

من جانبها ادانت وزارة الخارجية الروسية وبشدة العدوان الصهيوني معتبرة انه ينتهك القانون الدولي. واكدت ان موسكو تحث تل ابيب على وقف الاستفزازات المسلحة ضد دمشق والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. ويعتبر هذا العدوان هو الاشد على سورية منذ بداية العام الجاري، وهو ما يؤكد أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى اطالة امد الصراع في سورية وتعميق الازمة الانسانية فيها.