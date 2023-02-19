شاهد.. آثار مطعم عراقي يعود تاريخه الی نحو 5 آلاف عام

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لجش، لكش أو تل الهبا إحدى أقدم المدن السومرية في بلاد مابين النهرين تقع في محافظة ذي قار في قضاء الدواية..وجديدها اكتشاف مطعم يحتوي على نظام تبريد وعلى مقاعد وأوعية للطعام وبعيداً عن نمط حياة النخب والملوك يحكي هذا المطعم يوميات الناس العاديين في ذلك الزمن.

وقال شامل ابراهيم وهو مفتش آثار وتراث محافظة ذي قار في جنوب العراق:"انها أشبه بما يسمی بالمطعم وفي داخلها غرفة تحتوي علی مکان لطهي الطعام، يوجد مکان يملأ بالفخار المکسر لتبريد الهواء ويستخدم لحفظ الطعام".

هذا المطعم التاريخي وبحسب المنقبين كان مؤلفاً من مساحة مغلقة وأخرى في الهواء الطلق ومقاعد للجلوس و فرن لطهو الطعام. ويحتوي على نظام تبريد يتألّف من جرة محاطة بأوعية كبيرة من الخزف مفككة ومجمعة بعضها فوق بعض ويعتقد أنها كانت بمثابة ثلاجة من الفخار. وعثر في الموقع أيضا على أوانٍ مطبخية وحوالى مئة وخمسين وعاءً كانت ممتلئة بالطعام حيث وُجدت فيها بقايا سمك وعظام حيوانات. فضلا عن العثور على كؤوس للشراب.

وقال حسين الشمري وهو ناشط في مجال الاثار:"اطلب من الحکومة المحلية الاهتمام وحماية المواقع الاثرية لأنها تتعرض لعمليات تخريب ممکن من الأهالي القريبة أو الماشية".

ويشير فريق الباحثين إلى وجود عدد كبير من مشاغل الخزف المرفقة بأفران ما يدفع للاعتقاد بأنّ لغش كانت مركزاً مهماً للإنتاج الحرفي على نطاق واسع آملين في التمكن من تحديد خصائص الأحياء وطبيعة عمل ومواصفات السكان الذي كانوا يقطنون في هذه المدينة الكبيرة ولا يشكلون جزءاً من النخبة.