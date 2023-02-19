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زلزال تركيا وسوريا..

تركيا توقف البحث عن ناجين وحزب الله يستمر في ارسال مساعدات

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) أنّ تركيا قرّرت وقف جهود البحث عن ناجين في كل المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً.

العالم - حوادث

بعد اربعة عشر يوما من زلزال السادس من شباط/فبراير؛ أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) أنّ تركيا قرّرت وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً، حيث تتواصل جهود البحث هناك في 40 مبنی.

في هذه الاثناء وعلى الجانب الاخر حيث ضربت الكارثة؛ وصلت قافلة المساعدات الانسانية والصحية والغذائية المقدمة من حزب الله تحت عنوان حملة 'رحماء' الى مدينة حلب شمال سوريا، محملة بحوالي ستمئة طن من المساعدات، الى متضرري الزلزال في المدينة. وتتكون القافلة من تسعة وعشرين آلية كبيرة تحمل حوالي خمسة الاف حصة تموينية مقدمة من حزب الله وخمسة الاف مماثلة مقدمة من الشعب اللبناني للشعب السوري.

وقال الحاج جهاد وهو مسؤول حملة 'رحماء' الإغاثية:"حزب الله منذ اللحظات الاولی لوقوع هذه الکارثة أطلق حملة شعبية واسعة لمساعدة المنکوبين نتيجة هذا الزلزال، وکانت هناک استجابة کبيرة جداً فاقت التوقعات. ولن تکون هذه القافلة، الاخيرة کما وعد السيد حسن نصرالله".

وكان حزب الله قد أرسل الأسبوع الماضي القافلة الأولى من حملة "رحماء" وهي مؤلفة من ثلاثة وعشرين شاحنة محملة بخمسمئة طن من المساعدات الطبية والعينية، للمتضررين في مدينة اللاذقية.

وأسفر الزلزال، الذي أحدث دماراً هائلاً في جنوب تركيا وشمال سوريا، عن مقتل ما يزيد عن ستة وأربعين ألفَ شخص؛ وأكثر من مئة وخمسين ألف مصاب.

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زلزال تركيا وسوريا.. تركيا توقف البحث عن ناجين وحزب الله يستمر في ارسال مساعدات

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