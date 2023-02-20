وقفات في مدن مغربية احتجاجا على ارتفاع الأسعار

العالم - المغرب

ونظمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذه الوقفات أمس الاحد في عدة مدن من أبرزها مكناس والناظور (شمال) وتازة (شمال شرق) إضافة إلى العاصمة الرباط.

وردد المشاركون في الوقفات هتافات تندد بارتفاع الأسعار وبضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت النقابة، عبر حسابها على فيسبوك، إن السلطات منعت عددا من المسيرات في مدن مكناس وتازة والناظور، لتقتصر الاحتجاجات على وقفات في المدن ذاتها أمام مقرات النقابة.

من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عثمان باقة، إن "تنظيم هذا الاحتجاج جاء بسبب الغلاء".

وأضاف باقة، للأناضول، أن "منع المسيرة يدل على أن السلطات تعرف أن هناك احتقان اجتماعي".

ودعا إلى ضمان الأمن الغذائي لأنه مكون من مكونات الاستقرار في البلاد

وفي 9 فبراير/ شباط الجاري، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نظمت نقابات وقفات احتجاجية بسبب الغلاء في بعض المدن، في ظل انتقاد جمعيات وأحزاب لارتفاع الأسعار في البلاد.