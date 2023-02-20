شاهد.. إشتداد المعارك في باخموت الأوكرانية

العالم – خاص بالعالم

هكذا هي المعارك في مدينة باخموت في الشرق الأوكراني من عدسة الجنود الأوكرانيين .

حدة المعارك اخذت بالاشتداد مع محاولة القوات الروسية ووحدات فاغنر تطويق المدينة بالكامل، وقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية.

الجبهة الشرقية من باخموت تبدو الاكثر سخونة، تقول هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية شنت أكثر من خمسين هجوما صاروخيا على البنية التحتية للمدنية.

ورغم اعتراف الاوكرانيين بصعوبة الوضع في دونباس، إلا ان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول ان قوات بلاده تلحق خسائر فادحة بالقوات الروسية بالقرب من بلدة فوهليدار.

وحول اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحسم الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، رد زيلينسكي إن نظيره الفرنسي يهدر وقته بالتفكير في أي نوع من الحوار مع روسيا.

وفي غضون ذلك اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالتخطيط لعمل استفزازي نووي في منطقة الحرب، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى هذا الأسبوع للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا للتقارير الروسية، فإن كييف تخطط لإلقاء اللوم على موسكو في قصف عشوائي لمنشآت نووية وما ينتج عن ذلك من تلويث إشعاعي للبيئة.

على الجانب الاخر ترفض أوكرانيا وحلفاؤها مثل هذه الاتهامات، ويصفونها بأنها محاولات لنشر معلومات مضللة، ويتهمون موسكو بالتخطيط لتنفيذ حوادث نووية في محاولة لتحميل أوكرانيا مسؤوليتها.

وفي ظل غياب اي أفق لإنهاء الحرب، اعلنت فرنسا انها ستسلم كييف دباباتها القتالية الخفيفة من طراز 'إيه إم إكس-عشرة' نهاية الأسبوع المقبل. في حين تخطط الإدارة الاميركية لفرض قيود جديدة على الصادرات الروسية والصناعات الرئيسية.

تتواصل في طهران فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمسابقات القرآن الكريم الدولية لحفظ القرآن وتلاوته بمشاركة مئة وخمسين متسابقا ومتسابقة من ثمانين دولة. وتقام هذه الفعالية كل عام برعاية منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في ايران.