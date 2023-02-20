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نائب رئيس مجلس نواب لبنان..

إلياس بو صعب يكشف: 'هُوَّة كبيرة' بين الحكومة وصندوق النقد!

إلياس بو صعب يكشف: 'هُوَّة كبيرة' بين الحكومة وصندوق النقد!
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لماريو عبود على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "في النقاشات مع صندوق النقد الدولي في واشنطن تبين لنا ان هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الدولة الممثلة بالحكومة وصندوق النقد وما سمعته منهم انهم لا يعلمون اي قانون يتعلق بهذا الموضوع قد تقدم بالمجلس النيابي".

العالم - لبنان

واضاف، "واضح مما سمعناه ان هناك شيئا ما غير مفهوم بين الجهتين اي الحكومة اللبنانية وصندوق النقد والخطة لم تمت لكنها بالعناية الفائقة ويجب ان ياتي "حكيم" شاطر ينقذ هالمهمة".

وتابع، "طرحت على المعنيين بصندوق النقد الدولي افكارا عدة وجديدة وابلغتهم باننا لن نقبل بتشريع اي امر يمس باموال المودعين وان مجلس للنواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر".

وأردف، "من الافكار التي طرحناها خلال نقاشاتنا مع صندوق النقد الدولي هو عدم بيع اصول الدولة انما العمل على ادارة هذه الاصول وانشاء صندوق لهذه الغاية".

وأكمل، "وانا ضد شطب الديون باستثناء "الاموال الحرام" اي من استفاد من الهندسات المالية فيما من تعب لجمع امواله فهذا الامر مرفوض".

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نائب رئيس مجلس نواب لبنان.. إلياس بو صعب يكشف: 'هُوَّة كبيرة' بين الحكومة وصندوق النقد!

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