أمير عبد اللهيان يعزي بوفاة السفير الفلسطيني السابق لدى طهران

العالم - ايران

وقدم وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أميرعبد اللهيان ، تعازيه ، في رسالة اليوم الاثنين بوفاة صلاح الزواوي السفير الفلسطيني السابق في طهران.

وجاء في هذه الرسالة : تلقيت نبأ وفاة السيد صلاح الزواوي سفير فلسطين السابق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببالغ الأسى والحزن وأقدم التعازي بوفاة هذا الدبلوماسي المجاهد والثوري لأسرة الفقيد المحترمة ، ولا سيما السيدة سلام الزواوي سفيرة فلسطين لدى جمهورية إيران الإسلامية ، وكذلك الشعب الفلسطيني المقاومة والمجاهدة ، و أسأل الله المغفرة والرحمة الإلهية للراحل.

وأضاف أمير عبد اللهيان في هذه الرسالة: لقد كافح الراحل الزواوي خلال سنوات الجهاد الطويلة ضد العدو الصهيوني وكذلك عدة عقود من النشاط الدبلوماسي في جمهورية إيران الإسلامية ، دائمًا من أجل اقرار حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ، واحياء مبادئ فلسطين السامية والدفاع عن القدس الشريف وآمل أن نشهد في المستقبل القريب ثمار عقود عديدة من الجهاد والنضال لأبناء شعب فلسطين المقاوم ، بمن فيهم المرحوم صلاح الزواوي ، بالتحرير الكامل لهذه الأرض المقدسة من براثن الاحتلال الصهيوني. وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وعاصمتها القدس الشريف في كامل أرض فلسطين التاريخية.

وتوفي سفير فلسطين السابق لدى ايران صلاح الزواوي بسبب كهولة السن بعد سنوات من المعاناته من المرض .

ولد صلاح الزواوي في فلسطين وكان السفير السابق لفلسطين في إيران. وهو ثاني سفير لفلسطين في إيران بعد هاني الحسن وتقلد هذا المنصب من عام 1980 إلى 2022 م.

وأطلق عليه لقب "عميد السفراء" .

وبدأت سلام الزواوي، (بنت صلاح الزواوي)، عملها في طهران كسفيرة فلسطينية جديدة لدى إيران في يناير 2022.