المغرب في ذكرى 20 فبراير.. احتجاجات ضد الغلاء وتراجع الحريات

العالم- المغرب

وشهدت نحو 45 مدينة مغربية وقفات احتجاجية إحياء لذكرى انطلاق حركة 20 فبراير في العام 2011، وفق ما كشف عنه المنسق الوطني لـ"الجبهة الاجتماعية المغربية" يونس فراشن لـموقع"العربي الجديد".

وبالعاصمة الرباط تظاهر عشرات النشطاء، في وقفة دعت إليها "الجبهة الاجتماعية المغربية" أمام مقر البرلمان المغربي، منددين بارتفاع الأسعار وللمطالبة بالحد من الغلاء، وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وردد المحتجون، خلال الوقفة الاحتجاجية التي دامت لأكثر من ساعة، شعارات من قبيل: "باركا من الغلا" (كفى غلاء)، و"الشعب يريد سراح المعتقل"، و"الموت ولا المذلة"، وأخرى خاصة بحركة 20 فبراير من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية". كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها "موحدون ضد الغلاء وتفقير شعبنا"، و"باش حنا (بما نحن) مواطنين لا حقوق لا قوانين".

ويأتي ذلك في وقت يعرف فيه المغرب مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد من جراء التهاب الأسعار، وسط اتهامات للحكومة بـ"التلكؤ" في اتخاذ إجراءات كافية لدعم المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وبدا لافتا، خلال الأيام الماضية، حجم الغضب الشعبي وتعبير المعارضة والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) عن قلقها من تردي الأوضاع الاقتصادية جراء السياسة التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ما انعكس على جيوب المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية.