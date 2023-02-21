مواقع التواصل تغضب ضد العدوان الاسرائيلي علی سوريا المنکوبة

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فبينما تحاول جهات دولية انتشال جثث الموتی من تحت الانقاض أو انقاذ من تبقی حياً منهم، اعتدی کيان الاحتلال الاسرائيلي علی العاصمة دمشق، بقصف خلف 3 شهداء و 15 جريحاً.

في مجال اخر، يبدو أن من أهم منافع التطبيع الذي قامت به دول عربية، الاستفادة من انظمة التجسس والاستخبارات التي حصلت عليها لملاحقة المعارضين والناشطين. وكشف تقارير عن ان الدول العربية المطبعة حصلت على انظمة امنية وانظمة تجسس اسرائيلية بحوالي مليار دولار.

وفي مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا طُرد الوفد الاسرائيلي الذي حَضر الى القمة، وتم اصدار قرار بتعليق صفة المراقب التي مُنحت للكيان في الاتحاد الافريقي.

اما في فرنسا فقديمة هي حكاية دعم الحكومات الفرنسية لنظرية الاسلاموفوبيا او الكراهية ضد المسلمين. اليوم تواجه فرنسا خطر تبعات هذه السياسة.