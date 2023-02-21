بوركينافاسو.. مقتل 51 جنديا في هجوم مسلح

العالم- إفريقيا

واستهدف كمين وحدة عسكرية بين ديو وأورسي في محافظة أودالان يوم الجمعة الماضي، وفقا للتقارير الأولية للجيش، التي أعطت تقديرات أولية للخسائر بثمانية قتلى وثلاثة جرحى والعديد من المفقودين بين الجنود.

وقال المصدر نفسه أيضا إن نحو 60 إرهابيا قتلوا خلال هجوم جوي مضاد.

وأشار الجيش في تحديث جديد إلى أنه بحلول نهاية أمس الاثنين، تم العثور على 43 جثة أخرى، ليصل العدد المؤقت للقتلى إلى 51 جنديا.

وأفاد البيان الجديد أن العمليات مستمرة مع تكثيف العمليات الجوية، حيث تم تحييد مئة إرهابي وتدمير معداتهم، مضيفا أن هذا الرقم يضاف إلى 60 إرهابيا تم تحييدهم منذ بداية الهجوم المضاد.

وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.