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شاهد حرب كلامية أوربية روسية تثير اهتمام النشطاء العرب

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تفاعلا واسعا مع الحرب الكلامية بين أوروبا وروسيا.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. الى جانب الحرب التي تعيشها اوروبا وتحديدا في اوكرانيا منذ عام، بدأت الحرب الكلامية تحضر بقوة في المشهد، تصريحات للرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" اثارت غضبا روسيا وتهديدا مبطنا، عبر تذكير ماكرون بمصير "نابليون بونابارت".

وحظيت الحرب الكلامية بين روسيا واوروبا باهتمام الناشطين العرب على الشبكات الاجتماعية حيث كتب "غني" حول هذا الموضوع معلقا: "ماكرون المسكين هو اصلا خائف من روسيا ويرتعش، والله لو لم تكن امريكا هي الكل لما تجرأ ونطق".

وجاء في حساب "وردقوا بركة" حول الموضوع: "السبب الذي يدفع ماكرون لمهاجمة روسيا بهذه الطريقة لا يتوقف على القضية الأوكرانية فحسب، ذلك غير صحيح، فرنسا غاضبة من روسيا لأنها تهدد مصالحها في إفريقيا ولا تستطيع مواجهاتها هناك، روسيا مرغت أنف فرنسا في إفريقيا".

وكتب "نمر الخطيب" حول الموضوع مغردا: "يحاول الرئيس ماكرون التغطية على طرد جنوده المذل من افريقيا حكوميا وشعبيا باظهار شجاعته على حساب روسيا ذات التاريخ المذل لفرنسا.روسيا ستربح الحرب ضد امريكا والناتو وإطالة الحرب لن تستنزف روسيا وانما كامل دول الاتحاد".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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