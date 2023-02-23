الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
١١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى في بغداد

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى في بغداد
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، اليوم الخميس في بغداد، رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى "فائق زيدان"؛ حيث تباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا"، انه على امتداد اللقاءات المكثفة لوزير الخارجية الايراني مع كبار المسؤولين العراقيين خلال زيارته الحالية الى بغداد، التقى امير عبداللهيان اليوم برئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، وايضا مستشار الامن القومي العراقي "قاسم الاعرجي".

وفي لقائه رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى، تابع امير عبداللهيان ملف اغتيال قادة النصر الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاق دربهما؛ واكد الجانبان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية ايضا.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني، التقى مساء الاربعاء (في بغداد) رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ووجّه امير عبداللهيان، خلال اللقاء مع المالكي، دعوة رسمية له لزيارة إيران.

في المقابل، شدد رئيس ائتلاف دولة القانون على أهمية التواصل المستمر بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين، واعتبر هذه اللقاءات الثنائية ضرورية من أجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية.

روابط ذات صلة

شاهد البرنامج الحافل لوزير الخارجية الإيراني في العراق

وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيسي الحشد الشعبي وائتلاف دولة القانون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 القوات الأمنية العراقية تلقى القبض على خمسة دواعش في الموصل

وزير الدفاع اليمني: إذا لم يجنح العدو للسلام سيُسمع مدى استهدافنا للمنشآت الحيوية والاستراتيجية

شاهد أهم محطات زيارة وزير الخارجية الايراني في العراق

ملفات الاضطهاد في البحرين: حسن فاضل البحار

صنعاء.. إحياء الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-02-2023