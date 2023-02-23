وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى في بغداد

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا"، انه على امتداد اللقاءات المكثفة لوزير الخارجية الايراني مع كبار المسؤولين العراقيين خلال زيارته الحالية الى بغداد، التقى امير عبداللهيان اليوم برئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، وايضا مستشار الامن القومي العراقي "قاسم الاعرجي".

وفي لقائه رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى، تابع امير عبداللهيان ملف اغتيال قادة النصر الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاق دربهما؛ واكد الجانبان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية ايضا.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني، التقى مساء الاربعاء (في بغداد) رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ووجّه امير عبداللهيان، خلال اللقاء مع المالكي، دعوة رسمية له لزيارة إيران.

في المقابل، شدد رئيس ائتلاف دولة القانون على أهمية التواصل المستمر بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين، واعتبر هذه اللقاءات الثنائية ضرورية من أجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية.