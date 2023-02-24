شاهد ما جاء في المقترح الصيني لانهاء الحرب في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

مقترحا مكون من 12 بندا دعت فيه بكين كلا من موسكو وكييف الى اجراءات محادثات سلام في اسرع وقت ممكن، واكدت ضرورة ان تدعم جميع الاطراف استئناف الحوار المباشر بينهما في اسرع وقت ممكن، محذرة من استخدام السلاح النووي ومطالبة بتجنب استهداف المدنيين.

وجاء في وثيقة وزارة الخارجية الصينية: "الصراع والحرب لا يفيدان أحدا. يجب على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس وتجنب تأجيج النيران وتفاقم التوترات ومنع الأزمة من التدهور أكثر من ذلك أو الخروج عن السيطرة".

ياتي الكشف عن تفاصيل المقترح الصيني، بالتزامن مع تبني الجمعية العامة للامم المتحدة باغلبية 141ن صوتا مشروع قرار يدعو الى انسحاب فوري وكامل للقوات الروسية من اوكرانيا بدون اي شرط، كما يدعو الى وقف الاعمال العدائية.

القرار المقدم من كييف، والذي امتنعت بكين مع 31 دولة اخرى عن التصويت عليه، شدد على ضرورة ضمان المساءلة عما وصفه بالجرائم الأشد خطورة المرتكبة في أوكرانيا من خلال تحقيقات ومحاكمات عادلة ومستقلة.

مقترحات تاتي لانهاء حرب يتمسك كل طرف فيها بالانتصار، فالرئيس "فلوديمير زلينسكي" يتعهد بالانتصار على ما سماها القوات الغازية ومحاسبتهم، فيما تعهد الرئيس "فلاديمير بوتين" بتعزيز قواته النووية برا وبحرا وجوا ونشر صواريخ باليستية جديدة متعددة الرؤوس عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام.

مواقف يبدو معها ان هذه الحرب لن تنتهي قريبا خاصة مع تسعير اوارها من قبل اميركا واوروبا عبر تقديم المزيد من الاسلحة.