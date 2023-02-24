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مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح على قرية في جمهورية مالي

مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح على قرية في جمهورية مالي
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 12 مدنيا بهجوم على قرية في وسط جمهورية مالي.

العالم- إفريقيا

وقال عمدة مدينة بانكاس مولاي جيندو، القريبة "اقتحم مسلحون مجهولون القرية وفتحوا النار على الناس. أحصينا هذا الصباح 19 قتيلا، والبحث مستمر".

أما عمدة كاني بونزون، وهي مدينة أخرى في المنطقة، سميلة جيند، فقال إنه تم حتى الآن تسليم 12 جثة إلى العيادة المحلية.

وتقاتل جمهورية مالي الواقعة في غرب إفريقيا تمردا عنيفا مع جماعات على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" التي تجذرت في شمالها القاحل في أعقاب تمرد الطوارق الإنفصالي في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين انتشر المسلحون إلى دول أخرى في منطقة الساحل جنوب الصحراء ومؤخرا إلى الدول الساحلية.

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