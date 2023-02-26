هزة أرضية متوسط القوة تضرب لواء اسكندرون في سوريا

العالم - سوريا

وأوضح المركز الوطني السوري للزلازل في بيان أن الهزة جاءت عند الساعة 5.26 صباح اليوم في لواء اسكندرون، بعمق 54 كيلومتراً غرب محافظة إدلب.

وكان مدير المركز الدكتور رائد أحمد أوضح في تصريح لسانا أمس أنه وفق هذه المعطيات يكون الوضع الزلزالي هزات متوسطة محدودة، وعدداً من الهزات الضعيفة، بمعنى أنه يأخذ طابع الاستقرار المرحلي.

ولفت أحمد إلى أن مستوى سطح البحر ضمن الوضع الطبيعي، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تصديقها، وإلى اعتماد المعلومات التي يقدمها المركز فقط.

وحسب أحدث الإحصائيات، تجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا جراء الهزات الأرضية التي وقعت يوم السادس من فبراير/شباط الجاري 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا مقتل أكثر من 44 ألفا في أحدث حصيلة معلنة.