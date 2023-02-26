الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هزة أرضية متوسط القوة تضرب لواء اسكندرون في سوريا

هزة أرضية متوسط القوة تضرب لواء اسكندرون في سوريا
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

ضربت هزة أرضية صباح اليوم الأحد بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر منطقة لواء اسكندرون شمال غربي سوريا.

العالم - سوريا

وأوضح المركز الوطني السوري للزلازل في بيان أن الهزة جاءت عند الساعة 5.26 صباح اليوم في لواء اسكندرون، بعمق 54 كيلومتراً غرب محافظة إدلب.

وكان مدير المركز الدكتور رائد أحمد أوضح في تصريح لسانا أمس أنه وفق هذه المعطيات يكون الوضع الزلزالي هزات متوسطة محدودة، وعدداً من الهزات الضعيفة، بمعنى أنه يأخذ طابع الاستقرار المرحلي.

ولفت أحمد إلى أن مستوى سطح البحر ضمن الوضع الطبيعي، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تصديقها، وإلى اعتماد المعلومات التي يقدمها المركز فقط.

وحسب أحدث الإحصائيات، تجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا جراء الهزات الأرضية التي وقعت يوم السادس من فبراير/شباط الجاري 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا مقتل أكثر من 44 ألفا في أحدث حصيلة معلنة.

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة جزر الكوريل الروسية

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب اليابان

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية نيغدا جنوبي تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری

باقري يؤكد على تطوير العلاقات السياسية والتعاون الدولي بين ايران وبوليفيا

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 26فبراير 2023

مصرع 40 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا

هزة أرضية متوسط القوة تضرب لواء اسكندرون في سوريا

قمة العقبة .. محاولة جديدة لاستئصال مشروع المقاومة