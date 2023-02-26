اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری

العالم - ايران

وأشار إسلامي إلى إنجازات إيران النووية التي حققتها خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس 2022) وذلك على هامش المؤتمر النووي للبلاد في دورته التاسعة والعشرين الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة شهيد بهشتي بالعاصمة طهران وقال: إن مسحوق تخثر الدم الذي يستخدم في العمليات الجراحية الثقيلة وكان منتجًا محظورًا ، تم إنتاجه واستخدامه هذا العام وحصل على شهادة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويمكن تصدير هذا المنتج الآن.

وأضاف: كانت معالجة السوائل المرتشحة في مجال البلازما، مشكلة كبيرة في البلاد ،وهناك اليوم استعداد للكشف وإزاحة الستارعن هذا المنتج من خلال إبرام مذكّرة تفاهم ثلاثية الأطراف.

وصرح: تم تطوير فرص البحث والأنشطة البحثية في البلاد، والیوم نشهد تصدير الأدوية المشعة والمعدات النووية إلی الخارج.

وتابع قائلا: شاركنا لأول مرة في ثلاثة معارض دولية في مجال التكنولوجيا النووية خلال هذا العام، ونعتزم ونبذل قصاری جهدنا لتصدير المنتجات والتكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، فضلا عن تلبية الحاجة الداخلية.