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اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری

اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالاسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری"، إننا نعتزم ونبذل قصاری جهدنا لتصدير التكنولوجيا ومنتجاتنا النووية إلى دول أخرى، فضلا عن تلبية الحاجة الداخلية.

العالم - ايران

وأشار إسلامي إلى إنجازات إيران النووية التي حققتها خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس 2022) وذلك على هامش المؤتمر النووي للبلاد في دورته التاسعة والعشرين الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة شهيد بهشتي بالعاصمة طهران وقال: إن مسحوق تخثر الدم الذي يستخدم في العمليات الجراحية الثقيلة وكان منتجًا محظورًا ، تم إنتاجه واستخدامه هذا العام وحصل على شهادة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويمكن تصدير هذا المنتج الآن.

وأضاف: كانت معالجة السوائل المرتشحة في مجال البلازما، مشكلة كبيرة في البلاد ،وهناك اليوم استعداد للكشف وإزاحة الستارعن هذا المنتج من خلال إبرام مذكّرة تفاهم ثلاثية الأطراف.

وصرح: تم تطوير فرص البحث والأنشطة البحثية في البلاد، والیوم نشهد تصدير الأدوية المشعة والمعدات النووية إلی الخارج.

وتابع قائلا: شاركنا لأول مرة في ثلاثة معارض دولية في مجال التكنولوجيا النووية خلال هذا العام، ونعتزم ونبذل قصاری جهدنا لتصدير المنتجات والتكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، فضلا عن تلبية الحاجة الداخلية.

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