ولايتي لـ هنية : إنتصار القضية الفلسطينية بات قريبا للغاية

العالم - إيران

وفي حديثه الهاتفي اليوم الأحد مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، هنأ ولايتي بالانتصارات الميدانية التي حققتها المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني؛ كما أشار إلى مكانة المقاومة والمجاهدين الفلسطينيين الرفيعة لدى الأمة الإسلامية.

وتعليقا على قمة العقبة اليوم، أكد ولايتي أن هذا الاجتماع يكشف عن الأزمات والضغوط التي يمر بها الكيان الصهيوني ومحاولاته للتخلص منها عبر تنظيم القمة.

وأضاف أن هكذا اجتماعات لن تؤثر على الشعب الفلسطيني والمقاومة إطلاقا، وإنما تزيد من اقتدار الفصائل والحركات الإسلامية التي تدعم فلسطين ومحور المقاومة.

من جانبه أعرب هنية عن شكره لقاء اتصال ولايتي الهاتفي معه اليوم، لافتا إلى أن مرحلة جديدة من النضال ضد المحتلين الصهاينة والمقاومة بدأت بالفعل في فلسطين، وقد نفخت روحا جديدة في جسد الشبان الذين يقفون في طليعة الكفاح من أجل فلسطين والقدس ومقدسات الأمة الإسلامية.

وصرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن المقاومة تتابع قمة العقبة الأمنية في الأردن، وهي على يقين أن الانتفاضة القائمة في الضفة الغربية ضيقت الخناق على العدو الذي أقر بعجزه في مواجهتها.

ولفت هنية إلى وجود العشرات من الكتائب التي تناضل ضد المحتلين في الضفة الغربية؛ الأمر الذي اضطر واشنطن لكي تهرع إلى انقاذ العدو الصهيوني من خلال فرض الضغوط على بعض الأطراف.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني برمته يعارض قمة عقبة؛ مضيفا أن السلطة الوطنية التي شاركت في القمة، لا تمثل جميع مطالب الشعب الفلسطيني ونتائج القمة أيضا لا تؤثر على المقاومة.

وتابع أن: الجميع يعلم بان العدو الصهيوني لجأ إلى هذه القمة لكي يتخلص من الأزمات الاستراتيجية التي يمر بها حاليا.