إصابة مواطنين اثنين باعتداءات سعودية على صعدة

العالم- اليمن

وأفادت قناة المسيرة، بأن طائرات بدون طيار تابعة لقوى العدوان استهدفت مديرية شدا الحدودية، ما أسفر عن إصابة مواطن.

كما أطلق الجيش السعودي نيران أسلحته الرشاشة باتجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين في مديرية منبه الحدودية ما أدى إلى إصابة مواطن آخر.

وشهدت مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية هجمات للطيران التجسسي التابع للعدوان، بالإضافة إلى قصف مدفعي سعودي.

يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.