الرشق:اعتداءات المستوطنين جرائم ممنهجة تتحمل حكومة الاحتلال تداعياتها

العالم _ فلسطين

ويرى "الرشق"، في تصريح صحفي، ظهر اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال هي من تمنح الغطاء السياسي والأمني لقطعان المستوطنين؛ لممارسة إرهابهم وإجرامهم بحق الشعب الفلسطيني، وهي مَن تتحمّل المسؤولية المباشرة عن تداعيات تلك الممارسات العنصرية.

وحذر "الرشق"، من مغبة الاستمرار في تلك السياسات الممنهجة، مؤكداً أن تلك الجرائم المستمرة والحاصلة أمام مرأى ومسمع العالم، لن تفتَّ في عضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد أن الشعب الفلسطيني "سيواجه جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه بقوّة، وسيمضي في طريق المقاومة حتى كنس آخر مستوطن عن أرضنا ومقدّساتنا".

وهاجم مئات المستوطنين، مساء أمس قرى جنوب نابلس وخاصة حوارة، وأشعلوا النيران في المنازل والمركبات، وأطلقوا النار تجاه المواطنين بغطاء وحماية من قوات الاحتلال، ما أدى لاستشهاد المواطن سامح أقطش (37 عاماً)، وإصابة قرابة 400 آخرين بجراح مختلفة.