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الرشق:اعتداءات المستوطنين جرائم ممنهجة تتحمل حكومة الاحتلال تداعياتها

الرشق:اعتداءات المستوطنين جرائم ممنهجة تتحمل حكومة الاحتلال تداعياتها
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إنّ اقتحام المستوطنين لجبل صبيح بالقرب من بلدة بيتا ومحاولتهم إقامة بؤرة استيطانية اليوم، وارتكابهم أمس جرائم مروّعة في بلدات حوّارة وبيت فوريك وزعترة وبورين بنابلس، بغطاءٍ من قوات الاحتلال.. لَهِيَ جرائم ممنهجة، تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال وسياساتها الفاشية.

العالم _ فلسطين

ويرى "الرشق"، في تصريح صحفي، ظهر اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال هي من تمنح الغطاء السياسي والأمني لقطعان المستوطنين؛ لممارسة إرهابهم وإجرامهم بحق الشعب الفلسطيني، وهي مَن تتحمّل المسؤولية المباشرة عن تداعيات تلك الممارسات العنصرية.

وحذر "الرشق"، من مغبة الاستمرار في تلك السياسات الممنهجة، مؤكداً أن تلك الجرائم المستمرة والحاصلة أمام مرأى ومسمع العالم، لن تفتَّ في عضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد أن الشعب الفلسطيني "سيواجه جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه بقوّة، وسيمضي في طريق المقاومة حتى كنس آخر مستوطن عن أرضنا ومقدّساتنا".

وهاجم مئات المستوطنين، مساء أمس قرى جنوب نابلس وخاصة حوارة، وأشعلوا النيران في المنازل والمركبات، وأطلقوا النار تجاه المواطنين بغطاء وحماية من قوات الاحتلال، ما أدى لاستشهاد المواطن سامح أقطش (37 عاماً)، وإصابة قرابة 400 آخرين بجراح مختلفة.

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الرشق:اعتداءات المستوطنين جرائم ممنهجة تتحمل حكومة الاحتلال تداعياتها

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