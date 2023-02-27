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يأس الصهاينة من وقف تطور البرنامج النووي الايراني

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

عدة ملفات كانت مثار اهتمام الاعلام الاسرائيلي هذا الاسبوع، لعل ابرزها الملف النووي الايراني الذي قارب مرحلة اليأس لدى الصهاينة من امكانية وقف تطوره، او التقدم الايراني في هذا المجال على الرغم من سياسة الحظر والحصار الامريكي الاسرائيلي.

هذا بالاضافة الى القلق الصهيوني من التعاون العسكري الايراني الروسي وتأثيره مستقبلاً على أمن الكيان.

ملف آخر استحوذ على اهتمام التلفزة العبرية وهي التهديدات التي اطلقها الامين العام لحزب الله اضافة الى تصريحاته فيما يتعلق بالاوضاع الداخلية في الكيان التي اكد عليها الخبراء الصهاينة بان الاقتتال الداخلي ليس بعيداً عن المجتمع الصهيوني.

هذه المواضيع وسواها يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة: النائب الاسبق للبرلمان البرلماني الدكتور نزيه منصور.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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يأس الصهاينة من وقف تطور البرنامج النووي الايراني

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