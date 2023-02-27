يأس الصهاينة من وقف تطور البرنامج النووي الايراني

هذا بالاضافة الى القلق الصهيوني من التعاون العسكري الايراني الروسي وتأثيره مستقبلاً على أمن الكيان.

ملف آخر استحوذ على اهتمام التلفزة العبرية وهي التهديدات التي اطلقها الامين العام لحزب الله اضافة الى تصريحاته فيما يتعلق بالاوضاع الداخلية في الكيان التي اكد عليها الخبراء الصهاينة بان الاقتتال الداخلي ليس بعيداً عن المجتمع الصهيوني.

هذه المواضيع وسواها يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة: النائب الاسبق للبرلمان البرلماني الدكتور نزيه منصور.

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