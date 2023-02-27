بانوراما: التطبيع العربي مع سوريا ورسائل المناورات الايرانية للدفاع الجوي

وتم بحث خلال هذه الزيارة العلاقات السورية المصرية واعادة تطويرها من جديد.



وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... اجراء قيادة مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في إيران المرحلة الرئيسة من مناورات المدافعون عن سماء الولاية ألف وأربعمئة وواحد، على مساحة تقدر بأكثر من مليون كليومتر مربع من سماء البلاد، بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة.

وتتضمن هذه التدريبات هجوما افتراضيا على المواقع النووية والمنشآت العسكرية مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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