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بانوراما: التطبيع العربي مع سوريا ورسائل المناورات الايرانية للدفاع الجوي

بانوراما: التطبيع العربي مع سوريا ورسائل المناورات الايرانية للدفاع الجوي
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري دمشق ولقائه بالرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد حاملاً معه رسالة تضامن من الشعب والحكومة المصرية للسوريين. 

وتم بحث خلال هذه الزيارة العلاقات السورية المصرية واعادة تطويرها من جديد.


وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... اجراء قيادة مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في إيران المرحلة الرئيسة من مناورات المدافعون عن سماء الولاية ألف وأربعمئة وواحد، على مساحة تقدر بأكثر من مليون كليومتر مربع من سماء البلاد، بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة.

وتتضمن هذه التدريبات هجوما افتراضيا على المواقع النووية والمنشآت العسكرية مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما: التطبيع العربي مع سوريا ورسائل المناورات الايرانية للدفاع الجوي

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