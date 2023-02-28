الدفاع الروسية: واشنطن تخطط لاستفزاز باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا

العالم- روسيا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف للصحفيين اليوم الثلاثاء.

- في 10 فبراير وصل قطار محمل بالمواد الكيميائية إلى مدينة كراماتورسك الخاضعة لسيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم إيصال الشحنة لاحقا إلى خط التماس على متن مدرعات أمريكية الصنع.

- احتوت الشحنة ثمانية صناديق من مادة BZ (التي استخدمتها الولايات المتحدة في فيتنام) تحمل علامة خطر كيميائي، بالإضافة إلى خمسة صناديق من مادة CS-Riot وثلاثة من CR-Riot عليها علامة مواد مهيجة.

- في كراماتورسك في 19 فبراير تم تفريغ 11 عربة فيها ذخائر متشظية بعلامات خاصة تحت تمويه مواد بناء.

- خطط مركز التنسيق الأوروبي الأطلسي لتزويد كييف بدفعة من معدات الحماية الكيميائية ومضادات السارين والسومان.

- تدل هذه الحقائق على محاولة تنفيذ استفزازات واسعة النطاق باستخدام المؤثرات العقلية السامة العسكرية BZ المحظورة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

- الولايات المتحدة تنفذ التزاماتها الواردة في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بصورة انتقائية وتشرعن المواد السامة.

- بإمكان المعامل الروسية تحديد البلد الذي إنتج المادة الكيميائية.

- في حال وقوع الاستفزازات سيتم تحديد منفذيه ومعاقبتهم.