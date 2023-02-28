اعتداء لمستوطنين على فلسطينيين في جنين

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة "وفا" عن عزيز أنيس خليلية قوله، إن مستوطنين هاجموا مركبته بالحجارة والزجاجات عند دوار بلدة حوارة، ما أدى إلى تضرر المركبة وتحطيم زجاجها، وإصابته بجروح مع صديقه بلال فتحي سلامة، جراء الزجاج المتطاير.

وكان مستوطنون قد هاجموا، الليلة الماضية، عددا من الشبان من محافظة جنين، أثناء تواجدهم في خربة يرزا قرب طوباس.

وتستعر هذه الايام حدة اعتداءات المستوطنين على الفلسطنيين في الضفة الغربية المحتلة ونابلس حيث شهدت بلدة حوارة في نابلس اعتداءا وحشيا من القبل المستوطنين ما ادى الى استشهاد فلسطيني واصابة آخرين وحرق للمتلكات وعشرات السيارت.