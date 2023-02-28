الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتداء لمستوطنين على فلسطينيين في جنين

اعتداء لمستوطنين على فلسطينيين في جنين
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أصيب فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، بهجوم استهدف مركبة مواطن من بلدة جبع جنوب جنين.

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة "وفا" عن عزيز أنيس خليلية قوله، إن مستوطنين هاجموا مركبته بالحجارة والزجاجات عند دوار بلدة حوارة، ما أدى إلى تضرر المركبة وتحطيم زجاجها، وإصابته بجروح مع صديقه بلال فتحي سلامة، جراء الزجاج المتطاير.

وكان مستوطنون قد هاجموا، الليلة الماضية، عددا من الشبان من محافظة جنين، أثناء تواجدهم في خربة يرزا قرب طوباس.

وتستعر هذه الايام حدة اعتداءات المستوطنين على الفلسطنيين في الضفة الغربية المحتلة ونابلس حيث شهدت بلدة حوارة في نابلس اعتداءا وحشيا من القبل المستوطنين ما ادى الى استشهاد فلسطيني واصابة آخرين وحرق للمتلكات وعشرات السيارت.

روابط ذات صلة

اعتقال ستة فلسطينيين خلال مداهمات بجنين والخليل

شاهد..اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس العراقي يؤكد: الحكومة جادة للغاية بمحاربة الفساد

اعتداء لمستوطنين على فلسطينيين في جنين

بوتين: سنستخدم كل الوسائل الضرورية لمواجهة أي تهديد لأمننا القومي

بالصور..  أميرعبداللهيان يلتقي في جنيف بمارتين غريفيث

العراق يسلم 'ارهابيا خطيرا' لتركيا

حالتك المزاجية السيئة تساعدك على العمل بكفاءة أكبر