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العودة العربية لسوريا وربح محور المقاومة

الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

کیف تقرأ العودة العربية الرسمية لسوريا تمهيداً لاستعادة موقعها في الجامعة العربية؟

العالم – مع الحدث

هل سبب العودة اعتبارات انسانية أم سقوط مشاريع اسقاط الدولة وربح محور المقاومة؟ على ماذا تؤشر زيارات المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين لدمشق وفتح الباب لآخرين؟ هل كل الدلائل تؤكد ان القطيعة العربية مع سوريا وكسر الحصار المفروض عليها الى زوال؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى العودة العربية إلى سوريا تمهيدا لإستعادة موقعها إلى جامعة الدول العربية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

حسن حردان – كاتب وباحث سياسي

مهند الضاهر – أكاديمي وباحث سياسي

حسام عبد الكريم – باحث سياسي

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