ازاحة الستار عن النسخة الثانية لنشيد "تحية ايها القائد" يوم الجمعة

العالم - ايران

وتاتي ازاحة الستار عن نشيد " سلام فرمانده 2 " على اعتاب الذكرى العطرة لميلاد الامام صاحب العصر والزمان (عج) في الخامس عشر من شهر شعبان الحالي ، وستبث القناة الثالثة في التلفزيون الايراني هذه النسخة الجديدة عند الساعة 20 مساء (الرابعة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش).

هذا النشيد الجديد الذي انشده المنشد الديني ابوذر روحي برفقة فرق اناشيد الاطفال والناشئين ضمت 10 آلاف طفل وناشئ في باحة مسجد جمكران المقدس في مدينة قم المقدسة ، من المقرر ان يتم انشاده في مختلف المدن الايرانية ايضا.

وكانت النسخة الاولى من نشيد "سلام فرمانده" قد ترجمت الى عدة لغات منها العربية والتركية والكردية والباكستانية والانكليزية والفرنسية وشهدت اقبالا واسعا من جماهير الامة الاسلامية نظرا لمعانيها السامية وتاثيرها الروحي الكبير.