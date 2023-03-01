الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣
٠٨:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ازاحة الستار عن النسخة الثانية لنشيد "تحية ايها القائد" يوم الجمعة

ازاحة الستار عن النسخة الثانية لنشيد
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

سيتم يوم الجمعة المقبل في ايران ازاحة الستار عن النسخة الثانية لنشيد "سلام فرمانده " (تحية ايها القائد) الذي ذاع صيت نسخته الاولى وترددت اصداؤه في العالم الاسلامي .

العالم - ايران

وتاتي ازاحة الستار عن نشيد " سلام فرمانده 2 " على اعتاب الذكرى العطرة لميلاد الامام صاحب العصر والزمان (عج) في الخامس عشر من شهر شعبان الحالي ، وستبث القناة الثالثة في التلفزيون الايراني هذه النسخة الجديدة عند الساعة 20 مساء (الرابعة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش).

هذا النشيد الجديد الذي انشده المنشد الديني ابوذر روحي برفقة فرق اناشيد الاطفال والناشئين ضمت 10 آلاف طفل وناشئ في باحة مسجد جمكران المقدس في مدينة قم المقدسة ، من المقرر ان يتم انشاده في مختلف المدن الايرانية ايضا.

وكانت النسخة الاولى من نشيد "سلام فرمانده" قد ترجمت الى عدة لغات منها العربية والتركية والكردية والباكستانية والانكليزية والفرنسية وشهدت اقبالا واسعا من جماهير الامة الاسلامية نظرا لمعانيها السامية وتاثيرها الروحي الكبير.

روابط ذات صلة

مهرجان "صبح" الإعلامي يخصص جائزته الخاصة لفلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب ينفي إرسال دبابات إلى أوكرانيا

نيجيريا: بولا تينوبو مرشّح الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات الرئاسية

العراق..تخصيص 5 مليارات دينار لتنفيذ البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي

بالصور.. عشرات القتلى في اصطدام قطاري شحن وركاب في اليونان

ازاحة الستار عن النسخة الثانية لنشيد "تحية ايها القائد" يوم الجمعة

إصابة مواطن يمني بقصف سعودي على شدا وغارة لطيران العدوان على رازح