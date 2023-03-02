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 رئيسي: رغبة إيران هي الحفاظ على علاقات بناءة مع العالم وتعزيزها بما في ذلك أوروبا

 رئيسي: رغبة إيران هي الحفاظ على علاقات بناءة مع العالم وتعزيزها بما في ذلك أوروبا
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الايراني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها الرغبة في الحفاظ على علاقات جيدة وبناءة مع العالم، بما في ذلك أوروبا، والنهوض بها واضاف: إذا اختارت حكومة تحت تأثير معلومات كاذبة ومضللة من الجماعات الإرهابية والمرتزقة طريق المواجهة فانها سوف تتضرر .

العالم - ايران

واكد السيد إبراهيم رئيسي مساء الأربعاء في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بلجيكيا "ألكسندر دي كرو" على أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للحفاظ على علاقات جيدة وبناءة مع العالم وتعزيزها ، بما في ذلك مع أوروبا وقال : إذا اختارت حكومة تحت تأثير معلومات كاذبة ومضللة من التيارات الإرهابية والمرتزقة طريق المواجهة فإنها سوف تتضرر .

واعتبر الرئيس الايراني أن نتيجة المعلومات الكاذبة هي الحسابات خاطئة وأعرب عن قلقه من دعم بعض الدول الأوروبية للحركات المعادية للإسلام والإرهابية ، مؤكدا: إن الجمهورية الإسلامية مستعدة لحل القضايا بأسلوب تعاوني ، وبالطبع بشرط أن يتبنى الجانب الآخر أيضًا مثل هذا النهج

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني انه لا ينبغي أن تكون أراضي الدول الأوروبية مصدر مؤامرة وتهديدات ضد مصالح الشعب الإيراني.

بدوره أكد رئيس وزراء بلجيكا ، ألكسندر دي كرو ، في هذه المحادثة الهاتفية ، على أهمية تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في إطار العلاقات الدبلوماسية الممتدة منذ 130 عامًا بين طهران وبروكسل ، وقال: بلجيكا تأخذ دائمًا طريق الحوار لتعزيز علاقاتها مع إيران ، وهي تتطلع الى متابعة القضايا بأسلوب التفاهم والتعاون.

وفي هذه المحادثة الهاتفية ، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي.

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 رئيسي: رغبة إيران هي الحفاظ على علاقات بناءة مع العالم وتعزيزها بما في ذلك أوروبا

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