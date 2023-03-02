"اوقفو الحصار".. حملة تضامن عربية دولية مع الشعب السوري

العالم - سوريا

وتأتي الحملة وفق بيان المنتدى العربي تضامناً مع الشعب السوري الذي يعاني من الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وتهدف إلى حشد الجهود لرفع إجراءات الحصار الغربي عن سورية، وخاصة بعد الزلزال الأخير.

وستطلق الحملة أولى فعالياتها بعد غد من خلال سلسلة وقفات متزامنة، في كل من الأردن وفلسطين والجزائر ومصر واليمن وتونس والمغرب ولبنان وبريطانيا وسلوفاكيا وإيرلندا وألمانيا وكندا، كما سيعقب تلك الفعاليات العديد من الأنشطة، حيث من المتوقع أن تتسع الحملة لتشمل العديد من الدول في الفعاليات القادمة.

يذكر بأن في الفترة الماضية ضرب شمال سوريا زلزال عنيف حيث خلف خسائر مادية هائلة في الممتلكات والارواح، وفي ظل الحصار الاميركي أو ما يسمى قانون "قيصر" زادت معاناة الشعب السوري.