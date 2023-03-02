الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-03-2023

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-03-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 02-03-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-03-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-03-2023

بلينكن: مستعدون للتعاون مع روسيا في مجال الحد من الأسلحة النووية

شاهد.. توتر جديد بين الانتقالي والسعودية في مدينة عدن

بالفيديو.. عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارين وسط اليونان

السيسي.. قرارات مصرية مصيرية في ظل الأزمة العالمية اعتبارا من أول أبريل

شاهد تقرير وثائقي.. من أمام حقل كاريش.. آخر مستجدات استخراح النفط والغاز من المياه اللبنانية