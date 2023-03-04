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الاحتلال الأميركي يواصل سرقة النفط السوري

الاحتلال الأميركي يواصل سرقة النفط السوري
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية، ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

العالم- سوريا

وحسب ما نقلت وكالة "سانا" أن رتلاً يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية.

وخرجت 34 آلية على دفعات بينها شاحنات وصهاريج محملة بمادة النفط السوري المسروق أيضا، عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية.

وسرقت قوات الاحتلال الأمريكي في الـ27 من شباط الماضي كمية من النفط من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية من البلاد، ونقلتها بواسطة 34 صهريجا إلى قواعدها في العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة على الحدود العراقية.

وتحتوي محافظة دير الزور على أكبر الحقول النفطية في سوريا، وهو "حقل العمر" الذي يقع على بعد 15 كيلومترا شرقي بلدة البصيرة بريف دير الزور.

وهناك أيضا "حقل التنك"، وهو من أكبر الحقول في سوريا بعد "حقل العمر"، ويقع في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي.

وبالإضافة إلى حقلي العمر والتنك، هناك أيضا في ريف دير الزور حقل الورد، والتيم، والجفرة، وكونيكو، ومحطة الـ"تي تو" (T2)، وهي محطة تقع على خط النفط العراقي السوري.

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الاحتلال الأميركي يواصل سرقة النفط السوري