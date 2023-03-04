شاهد.. حرس الحدود الايراني يجري مناورات واسعة في غرب البلاد

العالم - خاص بالعالم

رسالة اقتدار إيرانية جديدة، هذه المرة من على الحدود الايرانية.. حرس الحدود يجري مناورة واسعة تحمل اسم الحدود المقدسة، يتأكد فيها من جهوزية قواته للرد السريع على أي محاولة اختراق لحزام الأمن الحدودي الإيراني.

وقال نائب القائد العام للشرطة الايرانية، العميد قاسم رضائي، لقناة العالم: نظرا للتنظيم الكامل في السنوات الماضية نرى اليوم ديناميكية كاملة لقوات حرس الحدود، ولا نشعر بأي قلق في حدودنا مع دول الجوار، ولدينا سيطرة كاملة على حدود البلاد بإستخدام المعدات الحديثة وطائرات بدون طيار، كما شهدنا اليوم اقتدارا كاملا ومعنويات عالية لقوات حرس الحدود، وهذا هو المقصود.

تهدف هذه المناورة بحسب القادة الميدانيين لحرس الحدود الإيراني الى اختبار التنسيق المطلوب بين القوات المختلفة وتبادل الخبرات وتقييم التعامل مع التهديدات الارهابية عبر المنافذ الحدودية.

وقال القائد العام لحرس الحدود الايراني، العميد أحمد علي كودرزي، لقناة العالم ولمراسلين: تأتي هذه المناورات للحفاظ على الاستعدادات العسكرية واختبار قدرات المعدات العسكرية، وكذلك قدرات الجنود، وما قدمته وزارة الدفاع من معدات عسكرية، قواتنا حاضرة بكل جدية للدفاع عن الحدود الايرانية ضد كل مؤامرات الاعداء والقوات التكفيرية والارهابية.

المناورات أظهرت قوة عناصر حرس الحدود الإيراني وقدرتهم على التعامل مع الأزمات والتهديدات بسرعة عالية، كما أظهرت مدى الاستعداد للتضحية في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحدوده.

اقتدار حرس الحدود الايراني بدا واضحا خلال هذه المناورات، اقتدار يعتمد على الارادة والتصميم والاعتماد على الذات.