السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. حرس الحدود الايراني يجري مناورات واسعة في غرب البلاد

السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

ايران (العالم) ‏04‏/03‏/2023 - أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد أحمد علي كودرزي بدء مناورات بمشاركة 5 آلاف عنصر على الحدود الغربية للبلاد، وقال إن التدريبات ستشهد استخدام أحدث أنواع الأجهزة الالكترونية والبصرية والطائرات المسيرة.

العالم - خاص بالعالم

رسالة اقتدار إيرانية جديدة، هذه المرة من على الحدود الايرانية.. حرس الحدود يجري مناورة واسعة تحمل اسم الحدود المقدسة، يتأكد فيها من جهوزية قواته للرد السريع على أي محاولة اختراق لحزام الأمن الحدودي الإيراني.

وقال نائب القائد العام للشرطة الايرانية، العميد قاسم رضائي، لقناة العالم: نظرا للتنظيم الكامل في السنوات الماضية نرى اليوم ديناميكية كاملة لقوات حرس الحدود، ولا نشعر بأي قلق في حدودنا مع دول الجوار، ولدينا سيطرة كاملة على حدود البلاد بإستخدام المعدات الحديثة وطائرات بدون طيار، كما شهدنا اليوم اقتدارا كاملا ومعنويات عالية لقوات حرس الحدود، وهذا هو المقصود.

تهدف هذه المناورة بحسب القادة الميدانيين لحرس الحدود الإيراني الى اختبار التنسيق المطلوب بين القوات المختلفة وتبادل الخبرات وتقييم التعامل مع التهديدات الارهابية عبر المنافذ الحدودية.

وقال القائد العام لحرس الحدود الايراني، العميد أحمد علي كودرزي، لقناة العالم ولمراسلين: تأتي هذه المناورات للحفاظ على الاستعدادات العسكرية واختبار قدرات المعدات العسكرية، وكذلك قدرات الجنود، وما قدمته وزارة الدفاع من معدات عسكرية، قواتنا حاضرة بكل جدية للدفاع عن الحدود الايرانية ضد كل مؤامرات الاعداء والقوات التكفيرية والارهابية.

المناورات أظهرت قوة عناصر حرس الحدود الإيراني وقدرتهم على التعامل مع الأزمات والتهديدات بسرعة عالية، كما أظهرت مدى الاستعداد للتضحية في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحدوده.

اقتدار حرس الحدود الايراني بدا واضحا خلال هذه المناورات، اقتدار يعتمد على الارادة والتصميم والاعتماد على الذات.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ايران تشارك في معرض الصناعات الأمنية والدفاعية بالعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. حرس الحدود الايراني يجري مناورات واسعة في غرب البلاد

بالفيديو.. آراء سعوديين في يوم التأسيس السعودي والإنفلات الأمني الحاصل فيه

مخبر: يجب توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع عمان بموازاة العلاقات السياسية

الرجل الأعزب في مرمى مرض خطير تعرف عليه

آلاف الأمريكيين يطالبون بلادهم بأخذ إجراءات صارمة ضد 'سموتريتش'

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-03-2023