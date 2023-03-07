ما اهمية معادلة السيد نصرالله الثلاثية في مواجهة الانتهاكات الحدودية؟

وقال بزي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان مواقف السيد نصرالله جاءت لردع العدو عبر معادلة الشعب والجيش والمقاومة، من اجل حصول لبنان على حقوق الثروة البحرية بعد محاولة العدو الاستيلاء والتقدم لقضم امتار من الحدود البحرية، معتبراً ان لبنان بالذات هو اكثر الجبهات رسوخاً لمنطق المعادلات الحاكمة بكل الصراع مع محور المقاومة وكيان العدو الاسرائيلي.

من جانبه، اكد الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط ان ما يقوم به العدو الاسرائيلي في الجنوب اللبناني يأتي استمرار التزامه بسياسة اعتمدها في الاونة الاخيرة، وكان اسس لها سابقاً.

وقال العميد حطيط: ان هذه السياسة تقوم على عنصرين اثنين، الاول هو اسقاط العدو نهائية الحدود الدولية اللبنانية ليتجه نحو ترسيم جديد وايجاد حدود جديدة، مشيراً الى ان هذه الحدود التي رسمت في العام 1923، يطمع العدو الاسرائيلي في ان يعدلها، معتبراً ان تطاول العدو ليس بالامر الجديد، ففي عام 2000 و2006 حاول العدو عبر الامم المتحدة ان يلعب على الحدود البحرية في 13 منطقة وفشل من انتزاع اي شيء مما كان يطلبه.

واوضح العميد حطيط، ان العنصر الثاني هو محاولة القضم المتدرج الذي لا يعني المساحة فقط، بل الاهمية الاستراتيجية للمناطق التي يريد العدو ان يقتطعها.

وشدد العميد حطيط على ان السيد نصرالله لفت الى شيء مهم جداً في خطابه "يوم الجريح" عندما اكد على الاهمية العسكرية والاستراتيجية للاراضي التي يريد العدو الاسرائيلي ان يقضمها بصرف النظر عن مساحتها، ما يعني ان هناك مسألة استرايتجية وسياسة يعتمدها هذا العدو، معتبراً ان هذه السياسة ان وجدت في المقابل من يتصدى لها فستفشل، وان وجدت ضعفاً وهواناً فانه ينجح، ولهذا السبب اعاد السيد نصرالله التأكيد على ثلاثية معادلة القوة الرادعة الاستراتيجية "الشعب والجيش والمقاومة" التي تمنح لبنان القوة اللازمة للتصدي لاستراتيجية العدوانية للعدو.

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