ضبط شبكات مخلة بالآداب في صنعاء منها ما يدار من السعودية

العالم- اليمن

وذكرت إحصائية صادرة عن مباحث العاصمة أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 1444 هجرية، نفذ رجال المباحث 5 آلاف و177 تحركآ ميدانيا للتحري والضبط وتنفيذ المهام، وفيما يخص الأعمال الإدارية والتعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم فقد تم استقبال وقيد 7 آلاف و774 معامله وخطاب خاصه بالمواطنين، أنجز منها 6 آلاف و30 قيد.

وكشفت الإحصائية عن نجاح مباحث العاصمة في ضبط 8 شبكات دعارة وفساد أخلاقي منافية للقيم والأخلاق الدينية، منها 4 شبكات منظمة، تدار من السعودية، لتهريب البشر والمتاجرة بهم وتحويلهم إلى شواذ جنسيا البعض منهم مصاب بالإيدز، و 2 شبكتين متاجرة جنسية دعارة وتسول جنسي إلكتروني والإساءة إلى المرأة اليمنية المحافظة في دول عربية.

كما تم ضبط 5 عصابات تزوير منظمة تقوم باصطناع المحررات والأختام، المنسوبة للجهات الحكومية والخاصة و25 عصابة سرقات ونصب واحتيال.

وفي مجال الجرائم الواقعة على المال أشارت الإحصائية إلى أن إدارة مباحث العاصمة ضبطت خلال الفترة ذاتها، 332 جريمة توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والسيارات، والدراجات النارية، ومن على السيارات، وبالإكراه، والنشل، والابتزاز، وسرقات أخرى، وجرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتهريب وغسيل أموال، والتسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

كما تم استعادة 17 سيارة، و 46 دراجة نارية مسروقة، و 7 قطع سلاح ناري نوع “آلي” و 3 قطع سلاح نوع “مسدس”، و41 هاتف، وأجهزة إلكترونية ومجوهرات، ومبلغ 3 ملايين و 150 الف ريال يمني، ومبالغ مالية أخرى مبلغ بسرقتها من قبل أصحابها.

وجاء في الإحصائية أنه خلال الفترة نفسها تمكنت مباحث العاصمة من اكتشاف 282 جريمة كانت مجهولة، حدثت في أعوام سابقة ونتيجة للمتابعة الحثيثة والتحري الدقيق تم اكتشافها وضبط المتورطين فيها.

كما تمكنت مباحث العاصمة وبالتنسيق ومشاركه الجهات الأمنية ، من ضبط 348 مخالفة وتهريب جمركي أحيلت الجهات المختصة.

وفي مجال أيضا التعاون مع المواطنين فقد تم استقبال 590 شكوى من المواطنين تم توجيه مكاتب البحث بالمناطق ومراكز الشرطة بإنجاز عدد 380 فيما أحيلت وأنجزت في الأقسام الداخلية عدد 210 شكوى خلال الفترة المذكورة، .

أما فيما يخص الرقابة والتفتيش فقد تم النزول الميداني للتفتيش والأشراف على سير العمل. والتأكد من عدم وجود مخالفات وتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل العاملين في الأقسام الداخلية ومكاتب البحث بالمناطق الأمنية فقد أكدت الإحصائية أنه تم ضبط 69 ما بين مخالفات وتجاوزات اتخذ حيالها 69 إجراء عقابي بحق المخالفين توزعت بين إنذار شفوي ولوم ولفت نظر وحبس، وفقا لمستوى المخالفة والإجراءات العقابية التي تستحقها قانونا.

وبينت الإحصائية انه تم استقبال عدد 1320 مفرج من أرباب السوابق استكمل معهم الإجراءات الفنية اللازمة في حينه والإفراج عنهم عبر المناطق الأمنية.