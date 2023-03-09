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شاهد.. أهم ما تداوله النشطاء العرب على شبكات التواصل

الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع أبرز الأحداث على صعيد المنطقة والعالم.

العالم - هاشتاغ

في التفاصيل.. ما ينفك الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يتلقى الدروس القاسية خلال زياراته وجولاته. ماكرون تعرض لموقف محرج جديد خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي.

الرئيس الكونغولي وجه إصبعه باتجاه ماكرون وأسمعه كلاما من المؤكد أن الفرنسي لا يرغب بسماعه، خاصة وأن الكلام يفضح النظرة الاستعمارية التي تتبناها فرنسا.

أما في لبنان "ارجع لورا" جملة أصبحت على كل لسان في لبنان، بعد انتشار الفيديو الذي يظهر الضابط في الجيش اللبناني محمد فرحات وهو يجبر ضابطا في جيش الإحتلال على التراجع عن تجاوزه لما يعرف بالخط الأزرق.

هذا الموقف البطولي وثقته الكاميرات، واصبح نموذجا للبطولة بنظر الكثير من اللبنانيين، لاسيما وان الضابط اللبناني تكلم بلهجة قوية وواثقة أجبرت جنود الاحتلال على الانسحاب كما يقول الناشطون.

وسيدة فلسطينية مسنة طلبت من طيار أردني أن تدخل قمرة القيادة، وقالت إنها تريد أن ترى القدس. الطيار لم يتردد في تلبية طلبها، في مشهد أثار تقدير كل من شاهد الفيديو.

الى موضوع آخر.. بعد حوالي شهر على الزلزال الذي ضرب سوريا. أطفال شاهدوا الموت بأعينهم وخرجوا من تحت الأنقاض، ليجدوا أنفسهم بدون مأوى. لكن هذا قد لا يكون أبشع شيء عاشوه. فالأقسى هو أنهم وجدوا أنفسهم بدون أهل، بدون عائلات، وبدون من يسأل عنهم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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