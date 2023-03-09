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أميرعبداللهيان: مرتاحون لاستعادة سوريا دورها المهم في المنطقة

أميرعبداللهيان: مرتاحون لاستعادة سوريا دورها المهم في المنطقة
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان عن ارتياحه لاستعادة سوريا دورها المهم في المنطقة، وللتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا.

العالم - إيران

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامة بالعاصمة السورية دمشق مع نظيره فيصل المقداد قال أميرعبداللهيان: نتقدم بالمواساة لسوريا قيادة وحكومة وشعبا بضحايا الزلزال ونؤكد تضامننا ودعمنا لمواجهة تداعياته.

وأضاف: مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا واستعادة دورها المهم في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيرانية: نتعاطف مع الشعب السوري قيادةً وشعباً بعد الزلزال الأخير ونحن في دمشق للتعبير عن التعاطف مع سوريا.

وأضاف: طهران ودمشق أصدقاء أيام الشدة وسنبقى أصدقاء لسوريا في مثل هذه الأيام.

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