أميرعبداللهيان: مرتاحون لاستعادة سوريا دورها المهم في المنطقة

العالم - إيران

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامة بالعاصمة السورية دمشق مع نظيره فيصل المقداد قال أميرعبداللهيان: نتقدم بالمواساة لسوريا قيادة وحكومة وشعبا بضحايا الزلزال ونؤكد تضامننا ودعمنا لمواجهة تداعياته.

وأضاف: مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا واستعادة دورها المهم في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيرانية: نتعاطف مع الشعب السوري قيادةً وشعباً بعد الزلزال الأخير ونحن في دمشق للتعبير عن التعاطف مع سوريا.

وأضاف: طهران ودمشق أصدقاء أيام الشدة وسنبقى أصدقاء لسوريا في مثل هذه الأيام.