أميرعبداللهيان: مرتاحون لاستعادة سوريا دورها المهم في المنطقة

العالم - إيران
وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامة بالعاصمة السورية دمشق مع نظيره فيصل المقداد قال أميرعبداللهيان: نتقدم بالمواساة لسوريا قيادة وحكومة وشعبا بضحايا الزلزال ونؤكد تضامننا ودعمنا لمواجهة تداعياته.
وأضاف: مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا واستعادة دورها المهم في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الإيرانية: نتعاطف مع الشعب السوري قيادةً وشعباً بعد الزلزال الأخير ونحن في دمشق للتعبير عن التعاطف مع سوريا.
وأضاف: طهران ودمشق أصدقاء أيام الشدة وسنبقى أصدقاء لسوريا في مثل هذه الأيام.