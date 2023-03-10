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دلالات تصعيد العدوان في الضفة وتوعّد المقاومة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

ما عواقب الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين؟

العالم - مع الحدث

كيف يواجه أبناء الضفة المحتلة الهجمات العدوانية الصهيونية؟ لماذ ترتفع التحذيرات داخل الكيان من انتفاضة تفتح جميع الجبهات؟ الى أين تسير الاحتجاجات في الكيان مع قطع الطرق وتعطيل المؤسسات؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وماتوعدت به المقاومة، الاحتلال من رد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. حسن حسن – خبير استراتيجي

د. أحمد رفيق عوض – رئيس مركز الدراسات المستقبلية

داود شهاب – الناطق بإسم حركة الجهاد الإسلامي

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