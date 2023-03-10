شاهد.. احتدام المعارك في باخموت وكييف تكشف عن استراتيجية جديدة 

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. تحت غطاء ناري كثيف، تحاول القوات الأوكرانية تجنب المعارك المباشرة، قصف يطال القوات المتقدمة روسيا على جبهة باخموت ثاني أكبر المدن الأوكرانية، حيث تزيد قوات موسكو من الضغط وتطويق المدينة، مع اعلان قوات فاغنر الروسية سيطرتها على شرق المدينة، ودخولها قرية جديدة في المنطقة.

مع احتدام القتال في باخموت، كشف الجيش الأوكراني عن إستراتيجيته في مدينة باخموت التي أعلنت القوات الروسية الاقتراب من السيطرة الكاملة عليها.

وأوضح الجيش الأوكراني أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية، فيما تسعى القوات الأوكرانية إلى خوض حرب استنزاف للقوات الروسية في المدينة.

قصف مكثف اعلنت عنه روسيا لمناطق في أوكرانيا، عبر رشقات بصواريخ 'كينجال' فرط الصوتية، في موجة قصف هي الأوسع منذ أسابيع، موسكو قالت إن القصف جاء ردا على توغل لمجموعات قالت إنها أوكرانية في منطقة بريانسك الروسية، وأسفرت عن مقتل شخصين.

قصف قالت وزارة الدفاع الروسية إنه طال أهدافا من شرق أوكرانيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، عبر 80 صاروخا.

كييف نفت الاتهامات الروسية، وقالت إن ما جرى ربما كان نتيجة صراع داخلي في روسيا، مؤكدة أنها أسقطت ما يقرب من نصف الصواريخ التي أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى أربع طائرات مسيرة من أصل ثماني؛ كما أكدت استخدام موسكو لستة صواريخ من نوع كينجال الخارق، في رشقة واحدة.

المعارك المحتدمة والخسائر الكبيرة التي يتكبدها طرفا الحرب، ألقت بظلالها على الميدان، حيث عادت أزمة التعبئة العسكرية للظهور، لاسيما مع عدم وجود آمال بإنهاء الصراع في المستقبل المنظور، وهذه المرة في قوات كييف، بعد أن عصفت بالقوات الروسية سابقا.