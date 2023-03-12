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شاهد.. اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم بحراسة مشددة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - الإحتلال

وأفادت مصادر مقدسية، بقيام المستوطنين بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

وفي سياق متصل، تجددت دعوات مقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومنع الاحتلال مستوطنيه من تنفيذ مخططاتهم التهويدية، موضحة أهمية الرباط في المسجد الأقصى وصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة بحقه.

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