مؤتمر للمناخ في العراق ومشروع لزراعة 5 ملايين شجرة

العالم - العراق

المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين وبحضور سفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة، يناقش الأسباب والمؤثرات والتأثيرات للتغير المناخي على العراق، ويبحث سبل معالجة الظواهر الناتجة عن ذلك التغير وفي مقدمتها اتساع التصحر وشح المياه وتضرر البيئة.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اعلن خلال اطلاق اعمال المؤتمر إطلاق مبادرة تشجير لمكافحة التصحر والعواصف الترابية في البلد الذي يعاني من آثار التغير المناخي ونقص المياه.

وقال محمد شياع السوداني:"يسرنا ان نعلن هنا عن اطلاق مبادرة کبری للتشجير تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم المحافظات العراقية يرافقها اطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأوّل مرّة في العراق ليکون الاساس العلمي لاختيار الانواع المناسبة في کافة حملات التشجير".

السوداني وجه بعقد مؤتمر العراق للمناخ لعام الفين وثلاثة وعشرين ليكون مفصلاً مُهماً في العمل المناخي وعلامة فارقة نحو تنفيذ خطة البلد التي تمّ تأطيرها بوثيقة المُساهمات الوطنية التي قُدِّمت إلى اتفاق باريس للمناخ في نهاية عام الفين وواحد وعشرين. وسيتم تسليط الضوء على أهمّ المشاكل التي تُواجه العراق مثل شحة المياه وكذلك المناطق الأكثر هشاشةً وتضرُّراً من التغيُّرات المناخية مثل البصرة. وسيكون المؤتمر فرصة لتوضيح دور القطاع الخاص الوطني والدولي في مرحلة تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بالمناخ ودور الشباب في قيادة مُستقبل العمل المناخيّ.

وبسبب تلك التحولات التي تشهدها مناطق عدة، ومنها العراق، فإن التغيرات المناخية المتمثلة بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي.