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الكنيست يوافق على قانون يمنع عزل نتنياهو من منصبه

الكنيست يوافق على قانون يمنع عزل نتنياهو من منصبه
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

وافق الكنيست بأغلبية 61 صوتًا وبالقراءة الأولى على قانون منع عزل رئيس وزراء الكيان الحالي بنيامين نتنياهو من منصبه.

العالم - الإحتلال

وبحسب صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على قرار "الحصانة" الذي يمنع من عزل رئيس الوزراء الصهيوني إلا في حال مرضه.

وبينت الصحيفة ، أن الموافقة على هذا القانون جاء كخطوة استباقية لإفشال محاولة المستشارة القانونية اتخاذ قرار بعزل نتنياهو بسبب قضايا الفساد الموجهة ضده.

وفي 21 نوفمبر/ كانون الثاني 2019، ووُجّه إلى نتنياهو رسميا، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 "قضية الهدايا" والقضية 2000 "قضية نتنياهو ـ موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك ـ واللا".

وتتمحور قضايا "نتنياهو" حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.

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الكنيست يوافق على قانون يمنع عزل نتنياهو من منصبه

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