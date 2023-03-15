ملخص.. التقارب الإيراني السعودي والتتويج لمنطق الحوار

العالم – انقلاب الصورة

وسلط البرنامج الضوء على تحليلات سياسية بشأن الاتفاق وقال محللون أن الاتفاق هو خطوة كبيرة الى الأمام بينما المحللون السياسيون الغربيون يقولون أن هذا الاتفاق هو خطوة كبيرة الى الوراء بسبب أن الاتفاق هو بين دولتين رائدتين في المنطقة وبإمكان كل منهما افشال المخططات الاميركية والصهيونية في المنطقة.

محللون آخرون أكدوا أن الاتفاق افضى الى خسائر كبيرة لواشنطن في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6565738