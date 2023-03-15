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نتنياهو يختصر زيارته إلى ألمانيا لهذا السبب

نتنياهو يختصر زيارته إلى ألمانيا لهذا السبب
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء كيان الإحتلال، سوف يختصر زيارته إلى ألمانيا، اليوم الأربعاء.

العالم - الاحتلال

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو قرر تقليص زيارته إلى ألمانيا، وذلك في ظل قضية أمنية لا تزال ممنوعة من النشر في الكيان الإسرائيلي.

وأوضحت القناة العبرية أن بنيامين نتنياهو قبيل قرار تقليص زيارته إلى برلين، قد أجرى مداولات أمنية مع وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، على خلفية قضايا وملفات أمنية عدة، من بينها ما أوضحت القناة أنها "تحت التعتيم".

يذكر أن نتنياهو قد أمر، أمس الثلاثاء، وزراء حكومة الاحتلال بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، إلى حين تلقيه دعوة رسمية من البيت الأبيض لزيارة واشنطن، والاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "نتنياهو أمر وزراءه بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين إلى أن يوجه له البيت الأبيض دعوة رسمية لزيارة واشنطن، والاجتماع بالرئيس جو بايدن"، دون أن تفصح عن المزيد من التفاصيل.

وأشارت القناة إلى أن "القلق يساور بنيامين نتنياهو من عدم توجيه البيت الأبيض دعوة له لزيارة واشنطن وقد مضى على حكومته قرابة ثلاثة أشهر".

وبحسب القناة فقد قال "نتنياهو لوزرائه بأن لا يلتقوا أي مسؤول أمريكي حتى لو تواجدوا في الولايات المتحدة، وذلك إلى حين تلقيه دعوة رسمية للقاء بايدن".

وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في فلسطين المحتلة على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.

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