آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

العالم- فلسطين

وأفادت هيئة الأوقاف في القدس المحنلة، بأن 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث اعتكفوا بالمسجد منذ يوم أمس، وساعات فجر اليوم الأولى.

وكان قد أدى الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المصلين احتشدوا في باحات المسجد الأقصى وأروقته، حيث أدوا صلاة الفجر فيه، بالرغم من الحواجز والمعيقات التي وضعتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة.

جدير ذكره أن الرحال يُشد في هذه الأيام إلى المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات الهيئات الدينية والمقدسية للمواطنين بأداء الصلوات في الأقصى مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ونية المستوطنين الصهاينة تنفيذ اقتحامات له مع قرب ما يسمى بعيد الفصح اليهودي.