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قيادي لأنصار الله: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى في سويسرا

قيادي لأنصار الله: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى في سويسرا
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، عن تقدم ملموس في مشاورات تبادل الأسرى، مع ما يسمى التحالف السعودي - الإماراتي ، في سويسرا بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.

العالم - اليمن

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، قال عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم إن "لجنة الأسرى توجهت من صنعاء، وهي على استعداد كامل لتنفيذ صفقة التبادل، كصفقة كاملة. الكل مقابل الكل".

والسبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء مشاورات جديدة بين الحكومة المستعفية و حكومة الإنقاذ الوطني (حكومة صنعاء) في سويسرا، لتبادل الأسرى من الطرفين.

وأضاف القحوم "اللجنة تعمل بشتى الوسائل والطرق لإنجاح صفقة التبادل، ومتفائلة بنجاح هذه الجولة، وإتمام عملية التبادل".

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

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