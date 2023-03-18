هل السكر البني يعد أفضل من السكر الأبيض؟

العالم_منوعات

في الواقع، فإن ضرر السكر البني مماثل تماما لضرر السكر الأبيض؛ والحقيقة المرَّة هنا أن القناعة الخاطئة بأنه مفيد لصحتك قد تدفعك لتناول كميات أكبر منه والتعرض لأضرار أكبر بطبيعة الحال.

السكر البني هو سكر أبيض يحتوي على دبس السكر والذي يعطيه لونه البني. ومع أن السكر البني يحتوي على كمية ضئيلة من المعادن بسبب احتوائه على دبس السكر؛ فإن هذا لا يجعله إطلاقا مفيدا أو صحيا، كما لا يحوله إلى غذاء أقل ضررا من السكر الأبيض.

السكر البني يسبب تسوس الأسنان، ويرفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، وهو لا يحتوي على سعرات حرارية أقل.

ويتمثل الاختلاف الغذائي الأكثر وضوحا بين الاثنين في أن السكر البني يحتوي على نسبة أعلى قليلا من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، وفقا لتقرير نشره موقع "هيلث لاين" (Health Line).

ومع ذلك، فإن كميات هذه المعادن في السكر البني ضئيلة، لذا فهو ليس مصدرا جيدا لأي فيتامينات أو معدن.

يحتوي السكر البني أيضا على سعرات حرارية أقل بقليل من السكر الأبيض، لكن الفرق ضئيل. وتوفر ملعقة صغيرة واحدة (4 غرامات) من السكر البني 15 سعرا حراريا، بينما تحتوي نفس الكمية من السكر الأبيض على 16.3 سعرا حراريا.

مزاعم خاطئة حول السكر البني

يحتوي على الألياف، فاللون البني ناجم عن دبس السكر ولا يعني أبدا احتواءه على النخالة أو الألياف الغذائية.

خضع لعملية تكرير أقل، فالسكر البني سكر أبيض مكرر أضيف إليه دبس السكر، ولهذا فهو ليس أقل تكريرا أو معالجة.