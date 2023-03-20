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إيران: إطلاق سراح 90 سجينا في خوزستان محكومون بقضايا مالية

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

مع كل مناسبة دينية ووطنية تنطلق المبادرات الانسانية في عدة قضايا متنوعة تهدف للتكافل الاجتماعي وخدمة الانسانية ففي خوزستان جنوب غرب ايران انطلقت حملة لاطلاق90 سجينا محكوما بالقضايا المالية،حيث بادر أخيار المحافظة لحل مشاكلهم بطرق قانونية استطاع من خلالها السجناء العودة الى حياتهم وعوائلهم.

العالم - خاص بالعالم

أحرار بأمر الانسانية لكنهم مازالوا داخل قضبان السجون، دقائق فقط تفصلهم عن الحرية ومعانقة ذويهم، تسعون سجينا في سجن سبيدار في مدينة اهواز تم الافراج عنهم بمبادرة انسانية.

قضايا مالية كانت الدافع لسجنهم سنين خلف القضبان، لكن المبادرة جاءت لإخراجهم ولو بعد حين

عملية الافراج عن السجناء عملية في غاية التعقيد، صاحب المبادرة الحاج جواد الشحتاوي وبدعم مالي بنسبة اربعين بالمئة من شركة فولاذ بخوزستان.

السجن وإن كان مخيفا، لكنه سيبقى يتذكره السجناء وذووهم الى الابد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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