إيران: إطلاق سراح 90 سجينا في خوزستان محكومون بقضايا مالية

العالم - خاص بالعالم

أحرار بأمر الانسانية لكنهم مازالوا داخل قضبان السجون، دقائق فقط تفصلهم عن الحرية ومعانقة ذويهم، تسعون سجينا في سجن سبيدار في مدينة اهواز تم الافراج عنهم بمبادرة انسانية.

قضايا مالية كانت الدافع لسجنهم سنين خلف القضبان، لكن المبادرة جاءت لإخراجهم ولو بعد حين

عملية الافراج عن السجناء عملية في غاية التعقيد، صاحب المبادرة الحاج جواد الشحتاوي وبدعم مالي بنسبة اربعين بالمئة من شركة فولاذ بخوزستان.



السجن وإن كان مخيفا، لكنه سيبقى يتذكره السجناء وذووهم الى الابد.

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