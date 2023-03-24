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رغم قيود الاحتلال.. آلاف المصلين يؤدون أول جمعة برمضان في الأقصى

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكثر من الفي شرطي وسريتي أحتياط خاصة تم نشرها بالبلدة القديمة وعند الابواب الرئيسية للمسجد الاقصى المبارك بالجمعة الاولى من شهر رمضان المبارك.

العالم - خاص بالعالم

وإغلاق كافة المعابر التابعة للاحتلال المحيطة بمدينة القدس وفتح مسارب خاصة أسمنتية لمنع مئات الالاف من فلسطيني الضفة وقطاع غزة لمن هم أقل من سنين عام.

ووسط الاجراءات الاحتلال المشددة نظم الالاف فورا أنتهاء الصلاة وقفة نصرة للشهداء والمقاومة بباحات المسجد الاقصى المبارك مؤكدين مواصلتهم الدفاع عم الاقصى وترابه.

ودعت منظمات ما بعرف بالهيكل المزعوم لتكثيف الاقتحام واداء طقوس تلمودية خلال الشهر الفضيل أحتفالا بما يعرف بعيد الفصح لدى اليهود خلال الايام القادمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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