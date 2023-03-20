الكرملين: الخطة الصينية حول أوكرانيا ستشكل جزءاً من المحادثات

العالم - خاص بالعالم

في مشهد يعكس افاق المرحلة المقبلة التي بدأت ارهاصاتها بالظهور ضمن كسر قواعد الاحادية القطبية التي تزعمتها واشنطن لعقود.



الرئيس الصيني استعرض ومضيفه الروسي حرس الكرملين، فالصين مستعدة للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي، يقول الرئيس الصيني ويؤكد، أن زيارته ستكون مثمرة وستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين.



في جعبة الرئيس الصيني العديد من الملفات لعل اهمها خطة بكين لتسوية النزاع في اوكرانيا ،حيث اكد الكرملين ان جين بينغ وبوتين سيبحثان الخطة الصينية التي اقترحتها بكين.



وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المواضيع الواردة في الخطة ستشكل جزءا من المحادثات، مضيفا أن واشنطن تصر على مواقفها القائمة على مواصلة تأجيج النزاع وعرقلة خفض حدة الأعمال الحربية ومواصلة إغراق أوكرانيا بالأسلحة.

موقف اخر من بكين اشار الى ان الولايات المتحدة هي من يورد الأسلحة إلى ساحة القتال في أوكرانيا وليست الصين، وانتقدت الخارجية الصينية قرار المحكمة الجنائية الدولية الاخير بحق الرئيس الروسي وسياسة ازدواجية المعايير.



وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:"يجب أن تتمسك المحكمة الجنائية الدولية بموقف موضوعي ونزيه، وتحترم حصانة رؤساء الدول من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي وأن تمارس وظائفها وسلطاتها بحذر وفقا للقانون ، وتتجنب التسييس وازدواجية المعايير".



وتؤكد الصين انها ومنذ العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وتبذل جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام،إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمتكامل والمستدام.

الامرالذي لم يحصل وسط سعي واشنطن ومعها عواصم غربية الى مزيد من عسكرة الازمة واطالة امدها، وتحريض كييف على عدم الرجوع الى طاولة المفاوضات.

وتؤكد بكين بان الوقت قد حان لأن تتوقف واشنطن عن تأجيج النيران وتوجيه أصابع الاتهام بشأن هذه القضية الى بكين وغيرها، بينما المطلوب هو أن تلعب دورا بناء في الأزمة الأوكرانية، وليس العكس.

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