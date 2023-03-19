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حزب الله يدين جريمة اغتيال القيادي في الجهاد ‏علي رمزي الأسود

حزب الله يدين جريمة اغتيال القيادي في الجهاد ‏علي رمزي الأسود
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

ادان حزب الله اللبناني جريمة اغتيال القائد في الجهاد الإسلامي الشهيد ‏علي رمزي الأسود.

العالم_لبنان
وأصدر حزب الله الليلة البيان التالي:

‏"يدين حزب الله عملية الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القائد في حركة الجهاد الاسلامي الشهيد ‏علي رمزي الأسود، ويتقدم من الإخوة في قيادة الحركة وذوي الشهيد بأحر التعازي ‏والمواساة، سائلًا الله تعالى أن يسكنه فسيح جنانه ويحشره مع الشهداء والصالحين.‏

وأضاف البيان: إن هذه الجريمة النكراء التي تحمل بصمات العدو الصهيوني تأتي في وقت يعاني فيه كيان ‏العدو من ضربات المقاومين في داخل فلسطين المحتلة ويعيش حالة انقسام داخلية لا سابق ‏لها، وبالتالي فإن عمليات اغتيال القادة والمسؤولين في حركات المقاومة لن تحقق للعدو ‏الأهداف التي يسعى لها، بل إنها تزيد وعي شعوب أمتنا.‏

وأكد حزب الله أن المقاومة هي الطريق الوحيد لوضع حد للإجرام والإرهاب، وأن فصائل المقاومة ‏ومجاهديها قادرون على جعل العدو يدفع ثمنًا غاليًا لجرائمه وعدوانه.

وأعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اغتيال أحد قادتها في سوريا، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية.

ونعت السرايا، في بيان مقتضب لها، الشهيد القائد علي رمزي الأسود (31 عاماً)، من ساحة سوريا، الذي ارتقى صباح اليوم، في ريف دمشق جراء عملية اغتيال جبانة.

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