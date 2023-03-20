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الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى الكرملين ويجتمع مع الرئيس بوتين

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، شي جين بينغ، في الكرملين، وسيبحثان عددا من القضايا المهمة، ومن أهمها الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا

العالم _ أوروبا

وأخبر بوتين، نظيره شي جين بيغ، أنه اطلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا، مشيدا بموقف بكين المتوازن في هذا القضية، وغيرها من القضايا الدولية.

وهنأ بوتين نظيره الصيني، شي جين بيغ، بإعادة انتخابه رئيسا للحزب الشيوعي الصيني، لولاية ثالثة.

وقال بوتين، إن روسيا والصين حققتا خطوات مهمة في تطوير العلاقات المشتركة على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بأكثر من الضعف، ليصل إلى 185 مليار دولار.

وأضاف بوتين، أن الصين تمتلك نظاما اقتصاديا، ونظام حكم ذو كفاءة عالية، بخلاف الكثير من الدول، مشيرا إلى أن الصين حققت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وأصبحت موضع اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم.

وأكد بوتين، أن روسيا والصين لديهما الكثير من المهام والأهداف المشتركة.

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