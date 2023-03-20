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رئيس الجمهورية : لن نسمح للعدو باستهداف افكار شبابنا

رئيس الجمهورية : لن نسمح للعدو باستهداف افكار شبابنا
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

 حذر رئيس الجمهورية " السيد ابراهيم رئيسي"، من محاولات الاعداء الرامية الى استقطاب الناشئين والشبان الايرانيين بواسطة غزوهم الفكري والثقافي والاخلاقي؛ مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه الهجمات من خلال تحصين افكار الشريحة الشبابية داخل المجتمع.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به "اية الله رئيسي"، اليوم الاثنين، خلال زيارته التفقدية لمحافظة خوزستان ولقائه مع المشاكرين في "قوافل سالكي طريق النور" الذي جرى عند النصب التذكاري للشهداء "الغواصين" من فترة الدفاع المقدس، الذي انشئ في منطقة "نهر العلقمي".

يذكر ان "قوافل سالكي طريق النور، هي مجموعات کبيرة أو قوافل سياحية ودينية يتم إيفادها إلى ساحات الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) للتعرف على آثارها ومناطقها وقادتها والبطولات والملاحم التي شهدتها ميادين هذه الحرب في مناطق غرب وجنوب غرب إيران.

وفيما اشاد بجهود القائمين على تسيير قوافل سالكي طريق النور ودور هيئة اركان القوات المسلحة في هذا الخصوص، اكد رئيس الجمهورية على ان احد السبل والاليات التي تصون الشبان من التاثر بالهجمات الفكرية والثقافية للعدو، يكمن في حثها على الالتحاق بهذه القوافل.

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